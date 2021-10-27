Задержан подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова

Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве в Москве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. На данный момент с ним работают следователи.

По предварительным данным, задержанным является партнер Яхонтова по бизнесу. На данный момент не установлено, был ли задержанный заказчиком или исполнителем убийства.

Семья банкира Михаила Яхонтова не выходила на связь с воскресенья, 24 октября. Спустя два дня тела банкира, его жены и сына были найдены в московской квартире на улице Мосфильмовская. На их телах имелись колото-резаные раны.

Яхонтов был фигурантом дела о растрате - он и его сообщники вывели на разные счета из банков около восьми с половиной миллиардов рублей. В результате Яхонтов получил срок.