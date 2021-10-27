Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал ранее задержанного мужчину, который подозревается в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» банкира Михаила Яхонтова и его семьи.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным следствия, задержанный официально проходит подозреваемым по статье 105 («Убийство двух и более лиц» и «Убийство малолетнего»). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. ТАСС также заявили в правоохранительных органах, что подозреваемый в убийстве был обнаружен в Белоруссии.

По предварительным данным, задержанным является партнер Яхонтова по бизнесу. На данный момент не установлено, был ли задержанный заказчиком или исполнителем убийства.