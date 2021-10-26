СК возбудил уголовное дело по факту убийства взрослых и ребенка в Москве

Столичное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту убийства трех человек в квартире в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ столичного СУ СК Юлия Иванова.

«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изучаются камеры видеонаблюдения, допрашиваются соседи и знакомые погибших», - сообщила пресс-секретарь.

Также ход и результаты расследования поставила на контроль столичная прокуратура.

Ранее стало известно, что в Москве на улице Мосфильмовской обнаружили тела двух взрослых и ребенка. По неподтвержденным данным, на телах взрослых имеются ножевые ранения, у ребенка сломана шея.