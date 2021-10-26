Массивные поражения легких и синдром Кавасаки: российские дети стали чаще болеть COVID-19

В ковидные диспансеры по всем регионам России принимают не только заболевших инфекцией COVID-19 взрослых, но и детей. Корреспондент «Звезды» Денис Ивлев навестил детей в учреждении Приморья и рассказал об их состоянии и лечении.

Неделю назад фармацевт Наталья Лойко попала в больницу с 8-месячной дочерью Алисой. Признаки простуды у ребенка появились после прогулки во дворе. Сейчас Алиса проходит лечение в детской инфекционной больнице им. Пиотровича в Хабаровске. Для детей здесь организовано 13 палат, уже 11 - полностью заполнены.

В Краснодаре также наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Например, 9-летнего Трофима доставили в госпиталь с 80% поражением легких. Врачи стараются спасти ему жизнь, подключив мальчика к аппарату ИВЛ.

Для детей дельта-штамм COVID-19 представляет особую опасность. Если у ребенка есть какие-либо фоновые патологии такие как нарушения работы эндокринной системы, избыточный вес, нарушение обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета, штамм может вызвать осложнения в организме. В подобных случаях у детей крайне часто фиксируют обширные поражения легких артрит и тромбозы, которые раньше наблюдались лишь у людей старшего возраста.

Одно из тяжелейших последствий коронавируса для детей - так называемый синдром Кавасаки. Он является смертельным и представляет собой воспаление сосудов.

«Синдром проявляется повышением температуры, интоксикацией и поражением нескольких систем. Это малый брат Кавасаки подобного синдрома, который завершается развитием аневризм коронарных артерий. А при мультивоспалительном синдроме поражается несколько систем, в зависимости от этого происходят и различные исходы заболевания», - заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Негативные последствия от COVID-19 могут появиться и в период беременности. Так, в Екатеринбурге введена система онлайн-дневников для беременных. В дневник вносят показатели давления, пульса, температуры и сатурации. В случаях отклонений пациентов приглашают на прием врачи. Если понадобится экстренная госпитализация - медики получат всю необходимую информацию о пациенте через персональный QR-код.

В России каждый день регистрируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом, в том числе и среди людей от 0 до 18 лет. В ноябре 2020 года количество детей от общего числа заболевших COVID-19 составляло 7-8%. Сейчас в некоторых районах страны показатель доходит до 15-20%. Повышение заболеваемости связывают с рядом причин: сезоном простудных инфекций, началом учебного года и, в особенности, с недостаточной долей вакцинированного взрослого населения.

Подростки скоро получать возможность вакцинироваться. Документы на регистрацию вакцины «Спутник-М», рассчитанную на пациентов 12-17 лет, уже были отправлены в Минздрав от Центра имени Гамалеи.