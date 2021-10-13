В России принимают новые меры в связи с ростом COVID-19 у школьников и младенцев

В связи с ухудшившейся ситуацией по COVID-19 в Москве начнут проводить экспресс-тесты на коронавирус для школьников. Для запуска эксперимента выбрано для начала 10 школ. Новая инфекция начала такую серьезную атаку на учащихся столичных общеобразовательных учреждений, что число госпитализированных среди них возросло в два с половиной раза. Как сообщили в мэрии, за последний месяц в больницы помещено уже более 280 детей.

Близкой к критической оказалась ситуация по COVID-19 в Самарской области, где в больницах уже наблюдается нехватка кислорода. Накануне стало известно также о том, что власти Калининграда вынуждены приостановить плановую медпомощь из-за возросшего количества инфицированных коронавирусом.

В Башкирии дельта-штамм COVID-19 ударил по новорожденным. Специальное отделение из-за большого числа инфицированных малышей пришлось открыть на базе 17-й больницы. Лечение в разных стационарах проходят почти 800 человек, 12 лежат под ИВЛ, 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Среди них есть и новорожденные - с начала пандемии в новое отделение поступило уже порядка 40 грудничков с коронавирусом. Однако усилия врачей дают результаты: 24 маленьких пациента уже отправились домой. Всего же с начала пандемии в Башкирии заболели порядка 69 тысяч человек, из них свыше 7 000 - дети. При этом больные, которые умерли от COVID-19, не были вакцинированы либо не сделали повторную прививку своевременно.

Бьет все показатели и Крым - 11-й день подряд там обновляется антирекорд по выявленным случаям COVID-19. За последние сутки на полуострове сразу 544 заболевших. До этого максимальное суточное число заражений было 11 октября.

«Если вы обнаружили первые симптомы, не нужно ждать дома - вызывайте поликлинику или проходите профилактику заранее. Потому что чем дольше вы затягиваете процесс нелечения, тем тяжелее потом вылечить пациента», - говорит врач анестезиолог-реаниматолог Юлия Будыко.

Более 32 тысяч человек борются с коронавирусом в Самарской области. Губернатор региона заявил, что ситуация близка к критической. Свыше 4 000 пациентов находятся на кислородной поддержке, и жизненно важного газа уже не хватает. Чтобы решить проблему, власти региона заявили об ограничении работы промышленных предприятий, которые потребляют кислород. Его в полном объеме направят в лечебные учреждения для помощи заболевшим.

Для сдерживания темпов распространения инфекции власти регионов вводят и дополнительные ограничения. В Калининградской области с 16 октября возобновляется система QR-кодов, вернут их также в Смоленской и Свердловской областях. Такая же мера ожидает и жителей Республики Коми. На Кубани план обязательной вакцинации населения увеличен до 80%.

Справку о вакцинации сегодня требуют в 38 регионах России. Ученые из Санкт-Петербурга посчитали: если темпы пандемии не остановить, то в ноябре число инфицированных коронавирусом россиян может превысить один миллион человек.