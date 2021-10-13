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В Башкирии вирус COVID-19 поразил новорожденных

Диана Сирази
19:09 13.10.2021
В реанимационном отделение больницы находятся десятки младенцев в маленьких боксах для новорожденных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Башкортостане появившиеся всего несколько дней назад младенцы с первых часов жизни лежат в реанимационных боксах с коронавирусом, а под капельницами находятся буквально круглые сутки. За каждый их вздох сражаются врачи, так как легкие маленьких пациентов с рождения поражены ковидом. Одному из них - всего сутки от роду.

Врачи действуют быстро, пытаясь обогнать смерть, и вот уже 24 ребенка отправились домой. Всего с начала пандемии в Башкирии заболели 70 тысяч человек, из них почти 8 000 - дети и подростки. И это новая особенность осенней вирусной атаки, которую даже малыши переносят тяжело. А заражают ею их родители, которые вовремя не сделали прививку.

В Москве за последний месяц с диагнозом COVID-19 в больницы попали 280 детей, в основном школьники. Обезопасить учащихся решили экспресс-тестами, которые ввели в 10 школах.

Заболеваемость бьет все антирекорды в 67 регионах, в их числе Крым, Челябинск, Нижний Новгород. В Самарской области ситуация уже близка к критической. Там 4 000 пациентов находятся на кислородной поддержке и жизненно важного газа уже не хватает.

В Белгороде в «красной зоне» почти не осталось свободных мест, скорые выстраиваются в очередь у больниц и привозят новых заболевших каждый день.

На сегодняшний день в России полностью привито 43 миллиона человек - это всего лишь треть россиян. Для коллективного иммунитета, порог которого из-за агрессивного штамма дельта поднялся с 60% до 80% - этого все еще недостаточно. Между тем, наша вакцина продолжает доказывать свою эффективность всему миру: «Спутник V» одобрен уже в 70 странах. А на этой неделе пообещала возобновить регистрацию «Спутника V» ВОЗ.

Юридическую проблему, из-за которой процесс поставили на паузу, устранили. В центре Гамалеи надеются, что препарат зарегистрируют уже до конца ноября. Однако, одобрение ВОЗ не гарантирует признание ЕС. Сейчас с нашей прививкой можно свободно посетить Венгрию, Хорватию и Грецию, в других странах российская вакцина по-прежнему не сертифицирована.

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