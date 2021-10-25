Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве РФ сообщили о росте летальных исходов у пациентов с дельта-штаммом COVID-19

Валентина Пескова
16:24 25.10.2021
В ведомстве заявили, что у специалистов пока нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика.
В Минздраве РФ сообщили о росте летальных исходов у пациентов с дельта-штаммом COVID-19
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские медики отмечают, что вероятность летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса увеличилась сразу на 132%. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Специалист сообщил, что никаких оснований считать, что пик заболеваемости инфекцией COVID-19 в России уже пройден. За последние месяцы в РФ побиты антирекорды по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. Помимо того, что людям по-прежнему напоминают о необходимости пройти вакцинацию, на уровень летальных исходов влияет и разновидность штамма коронавируса.

«Сейчас мы видим доминирование варианта "дельта" SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью, то есть более заразный, и также более высокой патогенностью. То есть быстрее развивается и вызывает более тяжелые формы заболевания, и связан с повышенным риском госпитализации и летального исхода», - рассказал Чуланов «Интерфаксу».

Специалист Минздрава РФ подчеркнул, что сложнее стали переносить коронавирус и дети. Так, если в 2020 году несовершеннолетние переносили заболевание в основном в легкой форме или бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов.  

«Дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще», - отметил профессор.

Как следует из исследования канадских экспертов, которое проводилось летом, для пациентов, которые заражены дельта-штаммом коронавируса, риск госпитализации увеличился на 108%, а риск попадания в реанимацию - на 234%. При этом риск смерти - сразу на 132%, по сравнению с первоначальным вариантом SARS-CoV-2 из Уханя.

Самым эффективным оружием в борьбе с любым видом коронавируса по-прежнему является профилактика и вакцинация. В Канаде подчеркнули, что единственным способом прекратить распространение вируса является создание коллективного иммунитета, а для этого необходимо, чтобы прививки сделали не менее 80% взрослого населения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:47 В стране и мире
Суд признал законным решение об аресте Раковой
14:46 В стране и мире
Видео
К месту предполагаемого проживания Светличной не пускают журналистов
15:43 Армия
Главкомы Сухопутных войск России и Шри-Ланки обсудили военное сотрудничество в Москве
14:21 В стране и мире
PR-агент Александра Серова подтвердил улучшение состояния артиста
10:19 В стране и мире
Видео
В Совфеде назвали словоблудием угрозы Киева создать ракеты, которые «достанут до Москвы»
Популярное
Гинцбург заявил, что около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших, купили сертификат
Видео
Опубликованы кадры спасения запертых в квартире в Иркутской области четверых детей
Видео
У ведущего «Военной приемки» нашли «контрабанду» в порту Петербурга
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.