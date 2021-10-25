В Минздраве РФ сообщили о росте летальных исходов у пациентов с дельта-штаммом COVID-19

Российские медики отмечают, что вероятность летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса увеличилась сразу на 132%. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Специалист сообщил, что никаких оснований считать, что пик заболеваемости инфекцией COVID-19 в России уже пройден. За последние месяцы в РФ побиты антирекорды по заболеваемости COVID-19 и смертности от него. Помимо того, что людям по-прежнему напоминают о необходимости пройти вакцинацию, на уровень летальных исходов влияет и разновидность штамма коронавируса.

«Сейчас мы видим доминирование варианта "дельта" SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью, то есть более заразный, и также более высокой патогенностью. То есть быстрее развивается и вызывает более тяжелые формы заболевания, и связан с повышенным риском госпитализации и летального исхода», - рассказал Чуланов «Интерфаксу».

Специалист Минздрава РФ подчеркнул, что сложнее стали переносить коронавирус и дети. Так, если в 2020 году несовершеннолетние переносили заболевание в основном в легкой форме или бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов.

«Дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще», - отметил профессор.

Как следует из исследования канадских экспертов, которое проводилось летом, для пациентов, которые заражены дельта-штаммом коронавируса, риск госпитализации увеличился на 108%, а риск попадания в реанимацию - на 234%. При этом риск смерти - сразу на 132%, по сравнению с первоначальным вариантом SARS-CoV-2 из Уханя.

Самым эффективным оружием в борьбе с любым видом коронавируса по-прежнему является профилактика и вакцинация. В Канаде подчеркнули, что единственным способом прекратить распространение вируса является создание коллективного иммунитета, а для этого необходимо, чтобы прививки сделали не менее 80% взрослого населения.