СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной

Сотрудники полиции обнаружили местонахождение актрисы Светланы Светличной, которая была объявлена пропавшей без вести. Об этом сообщают «Известия».

«Российская актриса Светлана Светличная найдена сотрудниками Московского уголовного розыска. Женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу», - сообщает издание.

Ранее председатель Гильдии актеров России Валерия Гущина рассказала, что до своего исчезновения Светличная конфликтовала с родственниками. Актриса даже хотела обратиться к адвокату, так как хотела «воевать» со своими родными.

Об исчезновении стало известно 22 октября. Для поисков были организованы поисковые отряды - предполагается, что актриса могла быть дезориентирована из-за деменции. Также к расследованию исчезновения подключился Следственный комитет.