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СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной

Алексей Курильченко
12:46 26.10.2021
По данным «Известий», актриса жива-здорова и участвует в съемках шоу.
СМИ сообщили об обнаружении Светланы Светличной
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Сотрудники полиции обнаружили местонахождение актрисы Светланы Светличной, которая была объявлена пропавшей без вести. Об этом сообщают «Известия».

«Российская актриса Светлана Светличная найдена сотрудниками Московского уголовного розыска. Женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу», - сообщает издание.

Ранее председатель Гильдии актеров России Валерия Гущина рассказала, что до своего исчезновения Светличная конфликтовала с родственниками. Актриса даже хотела обратиться к адвокату, так как хотела «воевать» со своими родными.

Об исчезновении стало известно 22 октября. Для поисков были организованы поисковые отряды - предполагается, что актриса могла быть дезориентирована из-за деменции. Также к расследованию исчезновения подключился Следственный комитет.

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