Актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве
Ситуация осложняется тем, что Светлана Афанасьевна страдает деменцией.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
В Москве пропала без вести известная отечественная актриса Светлана Светличная. Ее нет дома с 20 октября. Сын актрисы Алексей Ивашов подтвердил «Звезде» о пропаже артистки и заявил о розыске.
Ситуация осложняется тем, что Светлана Светличная страдает деменцией.
Ранее звезда советского и российского кино Светлана Светличная решила подарить свою квартиру в Ясенево соседям. По ее словам, соседи - порядочные люди и ей не жалко подарить квартиру именно им.