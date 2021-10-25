Актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

В Москве пропала без вести известная отечественная актриса Светлана Светличная. Ее нет дома с 20 октября. Сын актрисы Алексей Ивашов подтвердил «Звезде» о пропаже артистки и заявил о розыске.

Ситуация осложняется тем, что Светлана Светличная страдает деменцией.

Ранее звезда советского и российского кино Светлана Светличная решила подарить свою квартиру в Ясенево соседям. По ее словам, соседи - порядочные люди и ей не жалко подарить квартиру именно им.