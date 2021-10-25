Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светличной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Афанасьевны Светличной.

О том, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала в Москве, написали некоторые СМИ.

«Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего», - сообщается на сайте СК РФ.

Как пишет пресса, звезда советского кино уже несколько дней не выходит на связь с родственниками. В СМИ отмечается, что после травмы, полученной во время одной из последних съемок, у 81-летней актрисы начались проблемы со здоровьем. Информацию об исчезновении знаменитости подтвердили в МВД РФ.

Ранее подруга Светланы Светличной Елена Перелыгина рассказала «Звезде», что артистка и раньше «пропадала без вести» и, как считает женщина, это происходит в силу почтенного возраста актрисы.