В стране и мире В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной Алексей Курильченко В ночном рейде приняли участие 42 человека, в том числе и добровольцы. © Фото: ЛизаАлерт Читайте нас на: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организовал ночной рейд для поиска актрисы Светланы Светличной, которая считается пропавшей без вести с 21 октября. Отряд организовал два штаба поиска и объявил сбор добровольцев. В поисковых мероприятиях приняли участие 42 человека. «Было расклеено 2150 ориентировок, круглосуточно осуществлялся прозвон медицинских учреждений и отделений полиции Москвы и МО. Пешими группами пройдено более 30 километров и выполнено более 20 задач, поставленных координатором», - сообщили в отряде. © ЛизаАлерт На данный момент поиски актрисы продолжаются. «ЛизаАлерт» призывает обратиться в горячую линию всем, кто располагает информацией о местоположении Светличной. В расклеенных в Москве листовках отмечено, что на данный момент Светличной 80 лет и что, предположительно, в день пропажи она была одета в разноцветную шубу и черную шляпу. Также них указаны некоторые персональные данные артистки и контактные телефоны для тех, кто, возможно, видел ее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика