В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной
В ночном рейде приняли участие 42 человека, в том числе и добровольцы.
© Фото: ЛизаАлерт
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организовал ночной рейд для поиска актрисы Светланы Светличной, которая считается пропавшей без вести с 21 октября. Отряд организовал два штаба поиска и объявил сбор добровольцев. В поисковых мероприятиях приняли участие 42 человека.
«Было расклеено 2150 ориентировок, круглосуточно осуществлялся прозвон медицинских учреждений и отделений полиции Москвы и МО. Пешими группами пройдено более 30 километров и выполнено более 20 задач, поставленных координатором», - сообщили в отряде.
В ДPУГИХ CMИ
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