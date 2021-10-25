Пострадавшая при взрыве дома в Набережных Челнах умерла в больнице

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах погибла девушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти и умерла во время операции.

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся юноша 2004 года рождения и пожилой мужчина.

О взрыве в доме стало известно вечером 25 октября. Региональные власти сообщают, что к ликвидации ЧС привлечены 155 человек и 49 единиц техники. По данным СМИ, причиной взрыва могла стать незаконная врезка в трубу.