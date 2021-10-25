В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

Власти Набережных Челнов после проведения выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям ввели в городе режим ЧС в связи с произошедшим взрывом в жилом доме по улице Татарстан 25/18.

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования», - сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 19 часов 25 октября в результате взрыва газовоздушной смеси в доме разрушены 6 квартир, в которых проживали 14 человек.

«Из-под завалов спасены 3 человека, в том числе 2 ребенка. Под завалами предварительно находится 1 человек. Проводится спасательная операция», - отмечено в сообщении.

Сейчас в гостинице города развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 400 человек. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек и 49 единиц техники. В СК РФ по факту обрушения части дома возбуждено уголовное дело.