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В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

Валентина Пескова
19:59 25.10.2021
После взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах из-под завалов спасены три человека, еще один, предположительно, остается под обломками.
В Набережных Челнах введен режим ЧС муниципального характера после взрыва газа
© Фото: ТРК "Звезда"
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Власти Набережных Челнов после проведения выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям ввели в городе режим ЧС в связи с произошедшим взрывом в жилом доме по улице Татарстан 25/18.

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования», - сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 19 часов 25 октября в результате взрыва газовоздушной смеси в доме разрушены 6 квартир, в которых проживали 14 человек.

«Из-под завалов спасены 3 человека, в том числе 2 ребенка. Под завалами предварительно находится 1 человек. Проводится спасательная операция», - отмечено в сообщении.

Сейчас в гостинице города развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 400 человек. Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек и 49 единиц техники. В СК РФ по факту обрушения части дома возбуждено уголовное дело.

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