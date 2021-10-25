Врачи борются за жизнь одной из пострадавших после взрыва газа в Набережных Челнах

Из-под завалов после взрыва газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах сотрудники оперативных служб извлекли девушку, она находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент, сообщает региональный минздрав, врачи проводят операцию, чтоб спасти ей жизнь.

Кроме того, в реанимации находится юноша 2004 года рождения в тяжелом состоянии, также пострадавший пожилой мужчина находится на ИВЛ. Мальчик 2010 года рождения получил ушибы мягких тканей, он находится в реанимации в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа в жилом доме. Об этом решении сообщили в МЧС.