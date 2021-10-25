Врачи борются за жизнь одной из пострадавших после взрыва газа в Набережных Челнах
Четверо пострадавших после взрыва газа в Набережных Челнах находятся под наблюдением врачей. Девушка, спасенная из-под завалов, находится в крайне тяжелом состоянии.
© Фото: ТРК Звезда
Из-под завалов после взрыва газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах сотрудники оперативных служб извлекли девушку, она находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент, сообщает региональный минздрав, врачи проводят операцию, чтоб спасти ей жизнь.
Кроме того, в реанимации находится юноша 2004 года рождения в тяжелом состоянии, также пострадавший пожилой мужчина находится на ИВЛ. Мальчик 2010 года рождения получил ушибы мягких тканей, он находится в реанимации в состоянии легкой степени тяжести.
Ранее в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа в жилом доме. Об этом решении сообщили в МЧС.