МЧС подтвердило взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

В МЧС подтвердили информацию о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, эвакуированы 32 человека, четыре человека пострадали.

«Набережные Челны, ул. Татарстан, 25/18. Взрыв газовоздушной смеси предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения на месте», - сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.

По предварительным данным, под завалами находятся два человека. На месте происшествия работают более 90 человек и 35 единиц техники.