МЧС подтвердило взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах
В региональном МЧС сообщили, что предварительно пострадали четыре человека, 32 человека эвакуированы.
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В МЧС подтвердили информацию о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, эвакуированы 32 человека, четыре человека пострадали.
«Набережные Челны, ул. Татарстан, 25/18. Взрыв газовоздушной смеси предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения на месте», - сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.
По предварительным данным, под завалами находятся два человека. На месте происшествия работают более 90 человек и 35 единиц техники.