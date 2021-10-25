СМИ: незаконная врезка в трубу могла стать причиной взрыва в Набережных Челнах

По данным СМИ, к взрыву газа в жилом доме в Набережных Челнах могла привести несанкционированная врезка в газовую трубу. Пострадавший пенсионер, передает источник, якобы несогласованно подключился к газовой трубе.

«По предварительным данным пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату путем установки заглушки. Он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку», - сообщил источник «Интерфаксу».

Пенсионера извлекли из-под завалов после взрыва живым. Со слов представителя минздрава Татарстана, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее очевидец рассказала о подробностях хлопка газа в жилом доме в Набережных Челнах. Валентина Захарова сказала, что дом, в котором произошло ЧП, находился прямо за ее спиной и от взрыва могли пострадать прохожие.