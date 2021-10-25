Мощный грохот и обвал квартир: что известно о ЧП со взрывом газа в Набережных Челнах

В последние часы после взрыва газа в жилом доме из-под завалов здания вытаскивали людей в Набережных Челнах. Корреспондент «Звезды» Валерия Новожилова поделилась подробностями происшествия прямиком с места событий.

Газовый хлопок произошел на четвертом этаже в квартире, где жил одинокий пожилой мужчина. Жилье оказалось практически полностью разрушенным. При этом частично обвалилась квартира этажом выше, где проживала семья из четырех человек.

«Я лежал в зале. Хлопок, свет выключился, все рухнуло. У меня старший сын лежал в спальне , его там прижало. Вытащили. А жена с младшим, они были на кухне. У нас спальня вся рухнула, а в зал просто двери все вынесло», - рассказал отец семьи.

В Сеть попали кадры, как спасатели МЧС извлекали из-под обломков 17-летнего юношу. Молодого человека эвакуировали по пожарной лестнице, у него зафиксированы многочисленные травмы.

По предварительным данным, из пострадавшего от взрыва дома эвакуировали более 30 человек, четыре человека госпитализированы.

Корреспондент смогла воочию оценить масштаб разрушений. Пострадало шесть квартир и два этажа. Сейчас внутрь дома никого не пускают, так как специалисты должны не допустить возможность обрушения соседних жилищ.

На месте ЧП помимо спасателей работают местные власти, специалисты из прокуратуры и следственного комитета. Надзорным ведомством уже инициировано возбуждение уголовного дела.