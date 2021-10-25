В Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме
На данный момент о причинах взрыва и пострадавших не сообщалось.
© Фото: Набережные Челны Онлайн, ВКонтакте
В одном из жилых домов в Набережных Челнах произошел взрыв. В результате было разрушено несколько квартир на верхних этажах. Куски бетона силой взрыва раскидало по проезжей части и тротуару.
На данный момент о причинах взрыва и пострадавших не сообщалось. На место выехали экстренные службы.
«Подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова к дому 48/20 в г. Набережные Челны. Сообщение проверяется», - информирует Главное управление МЧС России по Татарстану.
Ранее в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в жилом многоквартирном доме на улице Гайдара взорвался газ. В результате инцидента пострадали два человека - они получили сильные ожоги.