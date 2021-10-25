Под завалами найден подросток: свежие кадры с места взрыва газа в Набережных Челнах

Стрингер «Звезды» Руслан Бикмухаметов показал видео с места взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. На кадрах видно, что обломки здания от хлопка долетели до соседней улицы, задев окна напротив стоящего дома.

Со слов стрингера, из-под завалов здания вытащили подростка 2010 года рождения. Мальчик, говорит стрингер, был в шоковом состоянии, и на его лице была кровь.

В результате взрыва газа в Набережных Челнах было разрушено несколько квартир на верхних этажах. Из-под завалов удалось спасти четверых человек. По данным ТАСС, предварительно, под завалами больше людей нет.