Под завалами найден подросток: свежие кадры с места взрыва газа в Набережных Челнах
Стрингер «Звезды» рассказал, что от взрыва газа в жилом доме обломки здания долетели до соседней улицы и задели рядом стоящий дом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vk.com chelny.life Globallookpress
Стрингер «Звезды» Руслан Бикмухаметов показал видео с места взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. На кадрах видно, что обломки здания от хлопка долетели до соседней улицы, задев окна напротив стоящего дома.
Со слов стрингера, из-под завалов здания вытащили подростка 2010 года рождения. Мальчик, говорит стрингер, был в шоковом состоянии, и на его лице была кровь.
В результате взрыва газа в Набережных Челнах было разрушено несколько квартир на верхних этажах. Из-под завалов удалось спасти четверых человек. По данным ТАСС, предварительно, под завалами больше людей нет.