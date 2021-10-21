В стране и мире Средневековое мышление: как опасные заблуждения о COVID-19 приводят к смерти Светлана Иванова Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью «Звезде» развеял наиболее распространенные мифы, связанные с COVID-19. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress Читайте нас на: Человечество почти два года сражается с коронавирусной инфекцией, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. В начале пандемии люди столкнулись с нехваткой достоверной информации, и Сеть наполнилась огромным количеством мифов относительно COVID-19. За время, пока мир живет в условиях коронавирусных локдаунов и других ограничений, многое изменилось: были разработаны вакцины, появились выверенные схемы лечения и статистические данные, сформированы действенные меры профилактики, однако люди по-прежнему предпочитают заблуждаться, а не верить медикам и ученым. Однако ошибки зачастую обходятся дорого, увеличивая смертность от коронавируса. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью «Звезде» развеял наиболее распространенные мифы, связанные с COVID-19. © Engin Akyurt, Pixabay Одним из наиболее опасных заблуждений, как показала недавняя история с москвичкой, погибшей после намеренного заражения вирусом на «ковидной» вечеринке, является использование так называемой вариоляции. В этом случае люди специально общаются с больными COVID-19, переносящими заболевание в легкой форме, чтобы также переболеть с незначительными симптомами. Альштейн обратил внимание, что вариоляция использовалась для предупреждения натуральной оспы еще до изобретения вакцин и стоила огромного количества человеческих жизней. «Давно уже существовал способ, который назывался вариоляция, для предупреждения оспы, где людей заражали легкой формой оспы, чтобы получить иммунитет. При этом очень много людей, которых заражали по принципу вариоляции, заболевали и умирали. Когда появилась вакцина, то всякая необходимость в подобного рода штуках отпала. Когда есть вакцина, делать такие вещи нельзя, потому что от человека, у которого легкая форма, можно заразиться, перенести очень тяжелое заболевание, которое кончится смертью или даст очень тяжелые повреждения для организма. Вместо таких средневековых вещей прибегать к вакцинации», - пояснил вирусолог. Также специалист остановился на появившемся еще в самом начале пандемии ошибочном суждении, до сих пор находящем отклик у некоторых людей, что COVID-19 - заболевание, по последствиям аналогичное обычному сезонному гриппу. Альштейн подчеркнул, что SARS-CoV-2 вызывает гораздо более тяжелую болезнь, чем та, что вызывается вирусом гриппа. При этом доктор медицинских наук напомнил, что грипп в свое время пришел в человеческое общество с большой и тяжелой пандемией. Так называемая «испанка» в 1918-1920 годах стала причиной гибели огромного количества людей, при этом вирус гриппа был еще более заразен, чем SARS-CoV-2. На сегодняшний день вирус гриппа вызывает порядка 0,1% смертельных случаев. По мнению вирусолога, со временем коронавирус также перейдет в разряд сезонных заболеваний, однако для этого потребуется несколько лет. Еще одним мифом можно считать мнение, что распитие алкоголя в период распространения COVID-19 защитит от заражения. По словам Альштейна, спирт против коронавируса можно использовать только в составе санитайзеров и полоскателей, но никак не внутрь. В противном случае будет больше вреда, чем пользы, из-за угнетения иммунитета. «Миф, что коронавирусы - это оболочечные вирусы, которые спирта боятся, поэтому если вы будете на него дышать спиртом, то, может быть, это вам поможет. Но это, конечно, чистый миф, и таких вещей делать нельзя. Если вы заливаете алкоголь в себя, то вы в первую очередь повредите собственный организм и собственный иммунитет. Если вы рот полощете водкой, то вирус повредится, но вы повредитесь еще больше», - указал вирусолог. Он отметил, что после контакта с инфицированным COVID-19 полезно прополоскать рот полоскателем, в основе которого может быть спирт. Предположение о том, что другая пагубная привычка, курение, может препятствовать заражению коронавирусом или помогает переболеть легко, также относится к мифам, добавил доктор медицинских наук. «Никаких оснований считать, что курильщики переносят ковид легче, нет. Это люди придумывают. Нужно провести исследование, что курильщики меньше болеют, такое исследование никто не проводил, и таких оснований нет», - заверил специалист. © leo2014, Pixabay Еще одним заблуждением профессор назвал точку зрения о том, что якобы от длительного ношения маски происходит накопление углекислого газа, которое может навредить организму человека. «Когда вы носите маску, никакого накопления углекислого газа, которое на вас будет очень плохо воздействовать, этого, конечно, нет. Но рекомендуется маску менять каждые два часа, использовать другую маску, потому что маска намокает и ее свойство задерживать частички, задерживать капельки ухудшается, поэтому время от времени нужно маску менять», - сказал Альштейн. Развенчал вирусолог и миф о том, что через воду в бассейне невозможно инфицироваться SARS-CoV-2, в частности, из-за наличия хлорки. «Он, конечно, может передаться, если вы будете близко контактировать с человеком, у которого есть эта инфекция еще на раннем этапе, скажем, за день до возникновения клинических симптомов, то он, конечно, может вас заразить и через воздух, и заражение через воду тоже не исключается. Вирус может попасть в воду, и с водой вы можете его получить», - пояснил эксперт. При этом он признал, что вероятность заражения через воду очень маленькая. Для этого нужно, чтобы концентрация вируса была велика. По мнению Альштейна, бассейн во время пандемии посещать можно, однако необходимо соблюдать дистанцию и следить, чтобы не было много людей на дорожках. В противном случае бассейн лучше не посещать. Лучшими способами борьбы с заблуждениями о COVID-19 в обществе профессор считает донесение грамотной информации и прививочную кампанию. Причем речь идет именно о вакцине от коронавирусной инфекции. Суждения о том, что иммунные препараты от полиомиелита или туберкулеза защищают от инфицирования от SARS-CoV-2, также ошибочны. На данный момент нет точных данных, которые показали бы, что живая вакцина против полиомиелита или БЦЖ (туберкулеза) негативно воздействует на коронавирус, указал Альштейн. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика