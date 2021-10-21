Средневековое мышление: как опасные заблуждения о COVID-19 приводят к смерти

Человечество почти два года сражается с коронавирусной инфекцией, которую вызывает вирус SARS-CoV-2. В начале пандемии люди столкнулись с нехваткой достоверной информации, и Сеть наполнилась огромным количеством мифов относительно COVID-19. За время, пока мир живет в условиях коронавирусных локдаунов и других ограничений, многое изменилось: были разработаны вакцины, появились выверенные схемы лечения и статистические данные, сформированы действенные меры профилактики, однако люди по-прежнему предпочитают заблуждаться, а не верить медикам и ученым. Однако ошибки зачастую обходятся дорого, увеличивая смертность от коронавируса. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью «Звезде» развеял наиболее распространенные мифы, связанные с COVID-19.
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