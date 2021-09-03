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Психолог объяснил, почему люди отвергают «неудобные» факты о COVID-19

Анна Берестовая
02:57 03.09.2021
Клинический психолог рассказал о корнях заблуждений относительно коронавирусной инфекции и профилактики от нее.
Психолог объяснил, почему люди отвергают «неудобные» факты о COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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У курящих людей, как указывает Роспотребнадзор, при заражении коронавирусной инфекцией с большей вероятностью может развиться тяжелая форма заболевания. Это связано с последствиями негативного влияния данной вредной привычки на легкие.

Однако часть курильщиков, несмотря на все заверения медиков и специалистов, не только не опасаются рисков при инфицировании COVID-19, но и верят, что сигареты даже практически защищают от заболевания. Об этом рассказал клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.

Подобное мнение, как сообщил эксперт, сейчас достаточно популярно в информационном пространстве. Использование таких фейковых подтверждений полезности сигарет, объясняет специалист, служит инструментом психологического сопротивления нововведениям, «покушающимся» на стройность их системы координат.

«Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений», - указал Гараганов.

Те же люди, по его мнению, часто активно выступают против вакцинации. При этом, отвергающие профилактику COVID-19 и «непробиваемые» для влияния любой информации, которая считается официальной, такие граждане подвергают большой опасности себя и окружающих. В связи с этим клинический психолог призвал близких помочь таким «сложным пациентом», приняв задачу их убеждения.

«Они могут получить свою долю сопротивления, определенного негатива, но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Ранее врач-инфекционист рассказала, что максимально высокий уровень антител к коронавирусу после вакцинации можно получить при активном иммунном ответе. Для этого следует отказаться от вредных привычек и постараться вести здоровый образ жизни.

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