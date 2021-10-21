«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом

Врач-невролог Павел Бранд прокомментировал «Звезде» сообщения о смерти москвички, которая умерла от коронавируса, заразив членов своей семьи. В соцсетях врач выложил переписку с другом. В ней говорилось о том, что женщина намеренно заразилась инфекцией на так называемой «ковидной» вечеринке. Москвичка планировала переболеть сама и заразить мужа и двух дочерей, чтобы те перенесли COVID-19 в «легкой» форме.

«Товарищ прислал мне в соцсетях переписку со своей одноклассницей по поводу смерти другой их одноклассницы. Девушка решила поиграть в «ковидную» вечеринку. Заразила себя и детей, в итоге погибла сама, девочка в реанимации девятилетняя. Вот и вся история. Она сделала это за тем, чтобы переболеть в «легкой» форме, заразившись от другого человека. Низкий уровень знаний и критического мышления населения приводят к таким проблемам», - прокомментировал Бранд.

Врач также напомнил, что так называемые «ковидные» вечеринки появились недавно. По словам Бранда, это такая же конструкция, как «ветряночные» вечеринки, которые также являются опасными, и проведение их чревато печальными последствиями.