COVID-19 обогнал «испанку» по количеству жертв в США

Количество умерших от COVID-19 в США на сегодняшний день составило 676 059 человек. По информации университета Джонса Хопкинса, такой показатель уже превышает число жертв эпидемии «испанки», которая бушевала в 1918-1919 годах.

Однако пандемия испанского гриппа унесла самое большое количество жизней в американской истории, оставив эпидемии холеры XIX века далеко позади. В начале XX века точные подсчеты не были проведены, но приблизительные показатели Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что от него погибли порядка 675 тысяч человек.

Тем не менее, число жертв COVID среди американских граждан растет ежедневно и постепенно приближается к миллиону человек. Таких потерь Штаты никогда не терпели: ни в войнах XIX века, ни во время эпидемий каких-либо заболеваний.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден планирует созвать международный саммит по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Белого дома рассчитывает, что глобальное мероприятие состоится в конце сентября.