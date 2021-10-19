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Врач перечислил особенности осенней вакцинации

Виктория Ивашечкина
03:17 19.10.2021
Специалист напомнил, что прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц.
Врач перечислил особенности осенней вакцинации
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов напомнил, что в России продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. По словам врача, подъем новой волны коронавируса этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом.

Костинов подчеркнул, что единственный надежный способ предотвратить тяжелое течение инфекций - это вакцинация. Если человек еще не переболел коронавирусом и не сделал от него прививку, то прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от COVID-19.

«То есть делается две дозы (вводится два компонента вакцины, - ред.), и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа», - сказал он в интервью радио Sputnik

По словам специалиста, тем, кто около полугода назад переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа.

«В этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции», - отметил Костинов.

Третий вариант заключается в том, если человек был ранее вакцинирован против COVID-19 и с тех пор прошло полгода. Тогда сначала также рекомендовано делать вакцину против гриппа, а через месяц - против коронавирусной инфекции. Костинов напомнил, что пока прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привились более 51 миллиона россиян.

При этом большая часть пациентов с коронавирусом, поступающих в российские стационары, не привиты.

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