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Бывшая соседка поделилась подробностями жизни семьи убитой в Вологде школьницы

Иван Линдеманн
12:23 19.10.2021
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Chasovitin, GlobalLookPress
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Семья убитой в Вологде девятилетней девочки жила не в благоприятных условиях: дома постоянно был бардак, дети периодически бегали неодетые. Об этом «Звезде» рассказала бывшая соседка Екатерина Соколова.

«Жили дети вдвоем, маму видели очень редко. Они были сами себе предоставлены. В принципе дети общительные, доверчивые. Мы им одежду какую-то отдавали, что Антону, что Соне. Покупаешь своему ребенку что-то вкусненькое, идешь, а Соня в окне торчит, ну как ее не угостить бананом или конфетой», - поделилась женщина.

Также, по ее словам, мама убитой девочки вела разгульный образ жизни.

«Она могла уйти на несколько дней, оставить детей дома одних», - отметила Соколова.

А старший сын, рассказала соседка, зарабатывал попрошайничеством.

«Антон не по годам самостоятельный. Он зарабатывал, как он рассказывал, свадьбы останавливал у ЗАГСа, попрошайничал», - добавила она.

Напомним, школьница пропала в субботу, 16 октября, утром. В семье спохватились на следующий день ближе к обеду. Позже тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. Вскоре женщина была задержана в Карелии.

Ранее о жизни семьи девочки рассказала уполномоченный по правам ребенка в Вологде Ольга Смирнова.

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