Подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде задержана

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Женщину 1981 года рождения нашли в Карелии, где она и была задержана. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Женщина, являясь жительницей областного центра, встретила ребенка на улице города 16 октября 2021 года. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено ранее. По факту случившегося региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).