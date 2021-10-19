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Детский омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде школьницы

Иван Линдеманн
10:46 19.10.2021
В семье есть еще один ребенок - брат девочки, который был изъят, рассказала Ольга Смирнова.
Детский омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде школьницы
© Фото: NikolayGyngazov, GlobalLookPress
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Семья девятилетней девочки, убитой в Вологде, была неблагополучной. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова.

«Семья девочки была неблагополучной, стояла на профилактическом учете. В семье есть еще один ребенок - брат девочки, который был изъят из семьи», - написала она на своей странице в сети «ВКонтакте».

Смирнова выразила мнение, что причиной трагедии является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики.

Напомним, школьница пропала в субботу, 16 октября, утром. В семье спохватились на следующий день ближе к обеду. Позже тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. Вскоре женщина была задержана в Карелии.

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