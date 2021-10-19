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СМИ рассказали о семье убитой в Вологде школьницы

Виктория Ивашечкина
04:13 19.10.2021
Накануне тело несовершеннолетней было обнаружено во время обыска в квартире подозреваемой.
СМИ рассказали о семье убитой в Вологде школьницы
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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Семья убитой девятилетней школьницы в Вологде считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции.

«Женщина одна воспитывает двоих детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения»», – сообщает ТАСС. 

Кроме того, как сообщает издание NewsVO со ссылкой на заявления местных жителей, погибшая школьница была очень доверчивой и общительной. По словам местных жителей, семья девочки жила на первом этаже, девочка иногда прямо через открытое окно общалась с незнакомыми прохожими.

Напомним, школьница пропала в субботу утром. В семье спохватились на следующий день ближе к обеду - мать девочки думала, что дочь находится у бабушки. Позже тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. Также сообщается, что в поисках школьницы принимали участие сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

Дверь пришлось вскрывать при помощи сотрудников МЧС и специального оборудования. Сама женщина была задержана за пределами региона. 

По факту случившегося региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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