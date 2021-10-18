Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетняя девочка, поиски которой велись в Вологде, обнаружена мертвой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

«Найдена. Погибла», - коротко ответили ТАСС в экстренном ведомстве.

В настоящий момент известно, что девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. Тревогу об исчезновении ребенка забили лишь в обед следующего дня, поскольку мать все это время думала, что ее дочь находится у бабушки.

По факту случившегося региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).