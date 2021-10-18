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Долгая дорога домой: как возвращался на Землю первый в истории киноэкипаж МКС

Алексей Алексеев
06:10 18.10.2021
Накануне утром спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы и спустя некоторое время совершил штатную посадку в заданном районе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: roscosmos.ru
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Первый в мире киноэкипаж Международной космической станции (МКС) находится под наблюдением и привыкает к земной гравитации. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий накануне вернулись на Землю после 12 дней, проведенных на орбите.

Борт с первым в мире киноэкипажем приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сейчас находятся в реабилитационном центре для того, чтобы восстановиться от космического полета. Они проведут под наблюдением врачей одну неделю, ну а командир экипажа Олег Новицкий проведет там гораздо большее времени, так как и на орбите он пробыл намного дольше.

С собой привезли не только впечатления, но и заветную флешку, на которой несколько террабайтов материала, который станет основой для фильма, снятого в космосе. Автобусы с экипажем выехали за пределы взлетной полосы и вот первые, долгожданные объятия с родными.

Сначала был предполетный карантин, затем сама космическая киноэкспедиция, в которой актриса сыграла роль медицинского работника, впервые попавшего на орбиту, чтобы оказать помощь пострадавшему космонавту. Все общение с близкими проходило по видеосвязи.

«Рассказывала, как мыла голову. Это отдельное приключение, рассказывала, как они питаются, как это происходит, как они снимали там», - поделилась дочь Анны Пересильд по имени Юлия.

В назначенный срок киноэкипаж попрощался с космонавтами и астронавтами на МКС, собрал вещи, кстати, камеру пришлось оставить, чтобы не везти на землю лишний груз. Взяли только флешки. Юлия Пересильд в последний раз появилась перед камерами с фирменной космической укладкой, созданной невесомостью и киноэкипаж перешел с МКС в спускаемый аппарат. Несколько часов ушло на проверку всех систем и только после этого началось возвращение на Землю.

В 07:13 минут корабль вошел в плотные слои атмосферы и корпус окутала раскаленная плазма, из-за чего на некоторое время связь со спускаемым аппаратом пропала, но родные членов экипажа и тогда ни на секунду не сомневались, что все пройдет успешно.

«Мы не волнуемся, все профессионалы кругом, у нас прекрасная команда, ребята молодые, дерзкие, все идет на отличный результат. Я и не волновалась ни грамма, ни секунды даже» - призналась мама кинорежиссера Валерия Шипенко.  

В расчетное время раскрылись парашюты и в Центр управления полетами стала поступать картинка в реальном времени из казахстанских степей, куда приземлился корабль МС-18. Спасатели и медики аккуратно извлекли членов экипажа из спускаемого аппарата, бережно перенесли на руках в специальные кресла, в которых проще переносить космонавтов. Поисково-спасательную операцию проводили с помощью вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), которые специально прилетели в Казахстан обеспечивать поиск и транспортировку экипажа.

За время полета экипаж столкнулся с несколькими не опасными, но все же нештатными ситуациями. Например, при стыковке с МКС не сработала автоматика и пришлось выполнять операцию в ручном режиме. Это наверняка войдет в художественный фильм, съемки которого практически не прекращались.

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