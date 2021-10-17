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Авиационная группа ЦВО доставила к месту посадки «киноэкипажа» все необходимое оборудование

Алена Миронова
09:05 17.10.2021
Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, 3 самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Авиационные силы поисково-спасательной группы ЦВО вылетели в расчетный район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Десять десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район посадки в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Авиационная группа доставила к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков. Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитали и передали спасателям экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26.

Наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» дежурили в основном и запасном районах посадки.

Всего в обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, 3 самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

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