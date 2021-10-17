Пересильд рассказала о самом ярком моменте возвращения на Землю

Наиболее яркой частью приземления на Землю с МКС актриса Юлия Пересильд назвала момент, когда у спускаемой капсулы, в которой находился киноэкипаж, открывается парашют. Как заметила новоиспеченная космонавт, организм человека в этот момент приходит в замешательство, поскольку не понимает, что с ним произошло.

«Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги, все немножко кружится», - рассказала Пересильд RT.

Кроме того, сам по себе спуск в капсуле - это, по словам актрисы, очень необычно. В момент, когда открывается парашют, капсулу внутри сильно раскручивает, что создает дополнительные перегрузки. К тому же, сам спускаемый аппарат буквально горит в атмосфере во время полета.

«Из иллюминатора видишь, как капсула горит, а потом верхние стекла иллюминаторов отстреливаются. Это большое впечатление, очень интересно», - рассказала актриса.

Режиссер Клим Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Олегом Новицким сейчас находятся в медицинском центре в Звездном городке, где проходят реабилитацию. В течение 12 дней они снимали на МКС первый в истории в условиях невесомости кинофильм под рабочим названием «Вызов».