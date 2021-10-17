Актриса Юлия Пересильд успешно извлечена из капсулы «Союз МС-18» после приземления
«Киноэкипаж» приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 по московскому времени.
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Актриса Юлия Пересильд успешно покинула спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» после приземления.
«Киноэкипаж» приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 по московскому времени.
Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.