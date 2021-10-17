Корабль с «киноэкипажем» отстыковался от МКС

Российский ​пилотируемый корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту произвел отстыковку от Международной космической станции. Мероприятие, как указывается в трансляции Роскосмоса, прошло в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что команда в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд попрощалась с экипажем МКС и перешла на борт корабля «Союз МС-18». Приземление космического судна запланировано на 7.35 по московскому времени.

Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.