Участники учения «БАРС-2021» «уничтожили» диверсантов и беспилотники условного противника

В ходе российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2021» экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35 отработали задачи по уничтожению разведывательно-диверсионной группы условного противника в горной местности, а также высадке и эвакуации подразделений специального назначения на высокогорной площадке.

Совместные экипажи истребителей МиГ-29 отработали действия по перехвату малоскоростных низколетящих воздушных целей. Летчики выполняли боевые маневры, в том числе боевые развороты, набор высоты по восходящей спирали со снижением скорости полета и последующим обозначением атаки цели. Помимо этого, были отработаны взлеты и посадки парой, а также наступательные и оборонительно-наступательные тактические приемы в ходе розыгрыша ближнего маневренного боя.

«Розыгрышем тактического эпизода по уничтожению разведывательно-диверсионной группы условного противника в горной местности, а также высадки и эвакуации подразделений специального назначения на высокогорной площадке мы завершили практическую часть российско-сербского летно-тактического учения "БАРС-2021". Все задачи, поставленные перед летным составом, руководством учения выполнены, цели достигнуты. Летчики, участвовавшие в учении, показал высокую летную выучку, а также отличное взаимодействие в составе экипажей и между группами вертолетов» - заявил руководитель учения от российской стороны полковник Константин Суриков.

В учении «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35. В рамках учения летный состав отрабатывает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие подразделений, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.