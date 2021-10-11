В Сербии стартовали совместные с Россией летные учения «Барс-2021»

Российско-сербские летно-тактические учения «Барс-2021» начались в Сербии, они продлятся до 16 октября, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«В ходе учений летный состав двух стран отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35», - говорится в сообщении.

В учениях будет задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии с аэродромов Батайница и Ладжевци.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. МиГ-29 получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.