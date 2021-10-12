Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российско-сербские экипажи показали мастерство пилотирования Ми-35 в рамках учений «Барс-2021»

Елизавета Потейчук
19:25 12.10.2021
Российские и сербские летчики экипажей вертолетов Ми-35 провели первые полеты с отработкой полетных заданий в ходе совместного учения «Барс-2021».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 на аэродроме Ладжевци выполнили первые полеты в рамках летно-тактического учения «Барс-2021». Летчики выполнили полетные задания на фиксированных интервалах и дистанциях, отработали фигуры простого и сложного пилотажа в заданной зоне, а также боевое прикрытие подразделений, задействованных в эвакуации условно терпящих бедствие.

Все экипажи вертолетов Ми-35, принимавшие участие в учении «Барс-2021», выполнили весь комплекс спланированных полетных заданий за первый летный день.

«Целью данного учения является подготовка совместных экипажей России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35 к выполнению задач по предназначению. Накануне была проведена теоретическая подготовка и с сегодняшнего дня мы приступили к практическим полетам, в ходе которых отработали слаженность экипажей и слетанность при выполнении групповых полетов, полетов на сложных пилотаж, выполнении посадки на неподготовленную площадку с самостоятельным подбором с воздуха», - заявил руководитель учения от российской стороны полковник Константин Суриков.

В учении «Барс-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию «терпящих бедствие» подразделений, сложный пилотаж, боевое применение и иные задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Летно-тактическое учение «Барс-2021» продлится до 16 октября 2021 года. Система подготовки проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества. В учении задействовано около десяти единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.