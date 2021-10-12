Российско-сербские экипажи показали мастерство пилотирования Ми-35 в рамках учений «Барс-2021»

Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 на аэродроме Ладжевци выполнили первые полеты в рамках летно-тактического учения «Барс-2021». Летчики выполнили полетные задания на фиксированных интервалах и дистанциях, отработали фигуры простого и сложного пилотажа в заданной зоне, а также боевое прикрытие подразделений, задействованных в эвакуации условно терпящих бедствие.

Все экипажи вертолетов Ми-35, принимавшие участие в учении «Барс-2021», выполнили весь комплекс спланированных полетных заданий за первый летный день.

«Целью данного учения является подготовка совместных экипажей России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35 к выполнению задач по предназначению. Накануне была проведена теоретическая подготовка и с сегодняшнего дня мы приступили к практическим полетам, в ходе которых отработали слаженность экипажей и слетанность при выполнении групповых полетов, полетов на сложных пилотаж, выполнении посадки на неподготовленную площадку с самостоятельным подбором с воздуха», - заявил руководитель учения от российской стороны полковник Константин Суриков.

В учении «Барс-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию «терпящих бедствие» подразделений, сложный пилотаж, боевое применение и иные задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Летно-тактическое учение «Барс-2021» продлится до 16 октября 2021 года. Система подготовки проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества. В учении задействовано около десяти единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии.