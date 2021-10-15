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Участники российско-сербских учений «БАРС-2021» уничтожили условного противника

Игорь Лапик
07:28 15.10.2021
В ходе учений российские и сербские летчики научились лучше взаимодействовать при полете на двухместном МиГ-29, отработали заходы на низколетящие и малоскоростные цели и одновременную посадку парой истребителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках российско-сербского учения БАРС-2021 наши расчеты вместе со своими коллегами совместно несут боевое дежурство и отражают воздушный удар условного противника.

Пилоты, поразив наземные цели на полигоне, отрабатывают уходы от зенитных ракет и истребителей условного неприятеля. Затем в дело вступают летчики на вертолетах Ми-8 - самостоятельно ищут на земле подходящую площадку для посадки и обеспечивают высадку десанта.

Российские и сербские воздушные асы на истребителях МиГ-29 ведут боевое маневрирование, выполняя фигуры высшего пилотажа.

МиГ-29 задействуют в российско-сербских учениях с 2015 года. Легендарный истребитель стоит на вооружении в 30 странах,
участвовал во многих военных конфликтах. Он и по-прежнему очень востребован - прост в управлении и обслуживании. В отличие от других, МиГ-29 может совершать посадку даже в полевых условиях.

Сербские пилоты хорошо владеют русским. А наши летчики на этих учениях изучили команды на сербском.

«Я ему говорю “борбено маневрисане” - это "приступить к боевому маневрированию"..или, например "к взлету" - полетанне паро"», - поделился пилот истребителя МИГ-29 Константин Прокофьев.

Сербский пилот истребителя МиГ-29 Богдан Ковачевич назвал большим удовольствием летать с русскими коллегами.

«Потому что Липецкий центр боевой подготовки - один, в принципе, из самых известных в мире. И всегда большое удовольствие летать с такими художниками истребительного полета», - отметил Ковачевич.

В ходе учений «БАРС-2021» российские и сербские летчики научились лучше взаимодействовать при полете на двухместном МиГ-29, отработали заходы на низколетящие и малоскоростные цели и одновременную посадку парой истребителей.

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