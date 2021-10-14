Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии

Армейская авиация на российско-сербских учениях «БАРС-2021» отработала высадку тактического десанта и выполнила спасательную операцию в глубине территории условного противника.

Высаженный десант занял оборону, прикрывая эвакуацию условных пострадавших.

Экипажи вертолетов Ми-8 отработали визуальный поиск эвакуируемых, зависание над точкой, спуск по лебедке людей и оборудования, подъем на борт условно-раненых с последующим оказанием им первой медпомощи.

Прикрытие осуществляли вертолеты Ми-35. Их экипажи провели практические пуски авиационных средств поражений.

Всего в учениях задействовано около 10 единиц авиатехники ВВС и ПВО Сербии.