Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии
Прикрытие осуществляли вертолеты Ми-35. Их экипажи провели практические пуски авиационных средств поражений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Армейская авиация на российско-сербских учениях «БАРС-2021» отработала высадку тактического десанта и выполнила спасательную операцию в глубине территории условного противника.
Высаженный десант занял оборону, прикрывая эвакуацию условных пострадавших.
Экипажи вертолетов Ми-8 отработали визуальный поиск эвакуируемых, зависание над точкой, спуск по лебедке людей и оборудования, подъем на борт условно-раненых с последующим оказанием им первой медпомощи.
Прикрытие осуществляли вертолеты Ми-35. Их экипажи провели практические пуски авиационных средств поражений.
Всего в учениях задействовано около 10 единиц авиатехники ВВС и ПВО Сербии.