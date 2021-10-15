«Пусть уважают наши Вооруженные силы»: Джабаров о провокации США в Японском море

Неудавшееся вторжение в территориальные воды РФ со стороны эсминца ВМС США в Японском море показало, что американцы осознали всю серьезность возможных последствий. Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это очень хорошо, что американцы поняли - российские моряки не шутят. Рано или поздно эти провокации будут иметь печальный результат для нарушителей. Сначала британский корабль в Черном море вошел в наши территориальные воды - пришлось его изгонять. И он был предупрежден - в следующий раз огонь будет на поражение», - отметил политик.

При этом депутат не видит причин, по которым американский корабль находится в Японском море во время российско-китайских учений. Зона учений была объявлена закрытой - об этом было объявлено заранее.

«Время, когда все терпели выходки американцев на море, прошло. Такого больше не будет. Пусть уважают суверенитет российского государства, наши законы и наши Вооруженные силы, которые не допустят подобного поведения в отношении себя», - заключил Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что страны Запада приняли решение организовать эту провокацию после провальной военной операции в Афганистане. В этот момент наиболее подходящим для этого местом стало Японское море - там проходят совместные учения России и Китая.