В Японском море началось совместное российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2021»

В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021».

Военно-Морской Флот России на учении представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого. Кроме корабельной составляющей к российско-китайскому учению привлечены также 12 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.

В ходе практических действий экипажи кораблей двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям, а также осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.