В Госдуме отреагировали на провокацию ВМС США в Японском море

Страны Запада приняли решение организовать очередную провокацию после провальной военной операции в Афганистане. В этот момент наиболее подходящим для этого местом стало Японское море - там проходят совместные учения России и Китая. Так прокомментировал попытку нарушения морских границ РФ со стороны американского эсминца первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«США и Великобритания сейчас играют на обострение после очевидного провала в Афганистане. Они стремятся как можно быстрее преодолеть этот "афганский синдром". Они вновь начинают действовать наступательно и агрессивно, вызывая эскалацию и напряженность в международных отношениях», - заявил Никонов.

Одной из линий эскалации стала Япония. По словам депутата, после назначения нового премьер-министра очевидно, что новые требования о передаче Курильских островов звучат по указке с Запада. Все это происходит на фоне совместных учений России и Китая, которые привлекают внимание Запада.

«Естественно, российско-китайские маневры, которые проходят в эти дни, вызывают у Запада повышенный интерес. Поэтому США устраивают различные акции, как разведывательные, так и провокации. Но и, наверное, капитанам кораблей не дают покоя лавры британских коллег, которые удостоились правительственных наград за провокацию в Черном море», - заключил Никонов.

Инцидент произошел сегодня, 15 октября. Американский эсминец несколько дней находился в Японском море, а затем приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения границы. Нарушение предотвратил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Американский экипаж был предупрежден по связи.