БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США

Сегодня около 17 часов по местному времени эсминец Chafee ВМС США, уже несколько дней действующий в Японском море, приблизился к территориальным водам России, предприняв попытку пересечения границы.

В районе находился большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Он предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий по международному каналу связи.

Также эсминец Chafee был предупрежден, что он находится в районе, закрытом для судоходства (с 14 по 17 октября) в связи с проведением российско-китайских учений «Морское взаимодействие - 2021».

Получив предостережение, американский эсминец, вместо изменения курса, чтобы покинуть закрытый район, поднял флаги расцвечивания, обозначая взлет с палубы вертолета - это означает невозможность изменения курса и скорости. И предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого.

«Адмирал Трибуц», действуя строго в рамках международных правил мореплавания, взял курс на вытеснение корабля-нарушителя из российских территориальных вод.

Американский эсминец, убедившись в серьезности намерений и решимости экипажа российского корабля, изменил направление, отвернув на обратный курс в 17:50. До БПК Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров.

Действия экипажа американского эсминца «Chafee» - грубое нарушение Международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» продолжает выполнять задачи в Японском море.