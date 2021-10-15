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БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США

Тимур Шерзад
16:35 15.10.2021
Американский эсминец, убедившись в серьезности намерений и решимости экипажа российского корабля, изменил направление, отвернув на обратный курс в 17.50. До БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Сегодня около 17 часов по местному времени эсминец Chafee ВМС США, уже несколько дней действующий в Японском море, приблизился к территориальным водам России, предприняв попытку пересечения границы. 

В районе находился большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Он предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий по международному каналу связи. 

Также эсминец Chafee был предупрежден, что он находится в районе, закрытом для судоходства (с 14 по 17 октября) в связи с проведением российско-китайских учений «Морское взаимодействие - 2021».

Получив предостережение, американский эсминец, вместо изменения курса, чтобы покинуть закрытый район, поднял флаги расцвечивания, обозначая взлет с палубы вертолета - это означает невозможность изменения курса и скорости. И предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого.

«Адмирал Трибуц», действуя строго в рамках международных правил мореплавания, взял курс на вытеснение корабля-нарушителя из российских территориальных вод. 

Американский эсминец, убедившись в серьезности намерений и решимости экипажа российского корабля, изменил направление, отвернув на обратный курс в 17:50. До БПК Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров.

Действия экипажа американского эсминца «Chafee» - грубое нарушение Международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» продолжает выполнять задачи в Японском море. 

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