«Козлы отпущения»: кто ответственен за поражение США в Афганистане

Больше двух с половиной тысяч погибших американских военнослужащих и почти в 20 раз больше мирных афганцев - результат 20-летнего присутствия США в охваченном гражданской войной регионе. Официально конфликт закончен - Афганистан покинул последний солдат - но число жертв лишь продолжает расти.

По статистике, каждый день счеты с жизнью сводят как минимум 20 американских ветеранов-афганцев.

«С того момента, как я вернулся из Афганистана, я пять раз пытался покончить с собой. Дважды меня госпитализировали. Я чувствовал себя, как будто во мраке. Пытался заглушить боль алкоголем и наркотиками», - рассказал экс-военнослужащий США в Афганистане Том Лээзер.

Долгое время, рассказывает сержант Том Лээзер, посттравматический синдром просто отказывались признавать заболеванием. Рядового, вернувшегося без руки и ноги, тут же считали героем, а остальных лишь похлопывали по плечу.

Другому американскому военному, Мэтту Хайси, даже дети не смогли вернуть тягу к жизни. После второй командировки в Афганистан, рассказывает мать Мэтта Мишель, он изменился до неузнаваемости. И в итоге покончил с собой, в предсмертной записке объяснив, почему не может жить дальше.

«Он сказал: “пожалуйста, не злись на меня”. Он сказал, я просто не справляюсь. Он говорил, что чувствует себя запертым в горящем здании. И хотя я знаю, что Мэтт погиб не в Афганистане, он погиб от Афганистана», - описала мать военнослужащего Мишель Хайси.

Объяснить унизительное поражение в Афганистане на ковер в Сенате вызваны министр обороны США Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли. Вот уже несколько дней они отбиваются от нападок как республиканцев, так и демократов. Итоги неутешительные: проиграна не только битва - война. И произошло это даже не в последние 20 дней или месяцев.

«Очевидно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: «Талибан»* пришел к власти в Кабуле. Мы провели беспрецедентную эвакуацию, вывезли в общей сложности 24 тысячи граждан. Безусловно, это наша тактическая победа. Но стратегически США в Афганистане потерпели самое настоящее поражение. Особенно, с учетом огромных потерь в конце», - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Сразу 13 американских морпехов и несколько сотен мирных граждан стали жертвами терактов уже в последние дни миссии. Афганская армия, на вооружение которой потратили миллиарды долларов, не ударила палец о палец, чтобы отстоять Кабул. На слушаниях в Сенате Милли заявил, что, оказывается, был против полного вывода войск США - настаивал на сохранении в Афганистане ограниченного контингента в 3500 человек.

На вопрос, как в таком случае трактовать слова Байдена о том, что никто из его советников не предлагал ничего подобного, он явно не нашел что ответить, сказав лишь, что не собирается оценивать заявления президента Соединенных Штатов Америки.

Причины капитуляции союзников в США объясняют отсутствием воли и разложением морального духа в войсках. Якобы к этому привело решение предыдущей администрации ликвидировать военных советников, которые отвечали за умонастроения солдат.

«Вчера вы сказали, что не собираетесь увольняться, и я думаю, вы действительно не собираетесь этого делать. Вы как будто рады этому провалу. Будь у нас сильный и умный президент, вы бы уже были уволены. Потому что это то, чего вы заслуживаете», - высказался конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц.

Очевидно, что в ближайшее время американским налогоплательщикам предстоит узнать еще много интересного об атмосфере, в которой принималось явно поспешное решение о выводе войск. Вопрос - и что скажет на это сам Джо Байден. Его освистали на ежегодном благотворительном матче Конгресса.

В Афганистане гуманитарный кризис. К посольству Ирана выстраиваются огромные очереди. Люди спешат получить визы и уехать из страны. После стремительного бегства США Афганистан остается главным очагом напряженности на планете.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.