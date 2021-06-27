Уплыть от «русского медведя»: как Британия пыталась оправдаться после инцидента с эсминцем Defender в Черном Море

Эсминец Defender - один из самых новых и мощных военных кораблей Великобритании. Утром 23-его июня он вышел из порта Одессы, в 11:52 по Московскому времени пересек российскую границу в районе мыса Фиолент. Детали этого противостояния доподлинно известны.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с борта российского пограничного корабля. В шестиминутном ролике показано, как российские пограничники пытаются убедить экипаж эсминца изменить курс.

«Британский военный корабль, я русский пограничный корабль. Если вы не измените курс, я буду стрелять, я буду стрелять. Не пересекайте границу! Как поняли?», - говорится в ходе радио переговоров.

Но британцы остались глухи ко всем предупреждениям. Defender зашел на три километра вглубь российских территориальных вод. И тогда было принято решение перейти к предупредительной стрельбе. В 12:06 из орудий российского пограничного корабля, были произведены первые выстрелы.

«Выполнить предупредительную стрельбу! По курсу Defender-а. Исключить попадание. Как поняли, прием? 5:16 Огонь!», - звучит приказ.

Все это время российский и британский корабли сопровождали силы морской авиации России. Беспилотник Вооруженных сил РФ фиксировал все происходившее. На кадрах с его камеры видно, как за нарушителем следят российские истребитель Су-30СМ и бомбардировщик Су-24М.

Нам удалось попасть на военный аэродром, с которого взлетали самолеты, которые выполняли слежение за Defender-ом, и взять эксклюзивное интервью у летчиков. Здесь звено дежурных сил постоянно находится в полной боевой готовности. Даже когда проходят тренировочные полеты и остальные экипажи заняты другим, эти летчики не отвлекаются от своих основных задач - перехватить и остановить нарушителя - на подходе или на подлете - не важно.

Командир авиационного звена в деталях рассказал нашей съемочной группе о том полете. Говорит, когда взлетали по тревоге и о том куда летели - знали: на перехват нарушителя границы. А вот, что предстояло сделать штурмовикам - команды поступали уже в воздухе.

«После того, как данный корабль продолжал следование в территориальных водах не изменяя курса, поступила команда на применение авиационных средств поражения с целью вынудить его изменить курс в сторону от границ Российской Федерации, после чего выполнили повторный заход. Применили авиабомбы по движению курса данного корабля», - рассказал командир авиационного звена штурмового полка морской авиации Илья

В 12:19 самолет Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу британского корабля, и только после этого Defender резко изменил курс и направился в международные воды.

«Это британский военный корабль. Ложусь на курс 90, следую в международные воды», - сообщили британцы.

Вслед за военными маневрами начались маневры политические. В российский МИД была вызвана посол Британии Дебора Броннерт. Министерство обороны России провело разговор с британским военным атташе. Ему вручили официальную ноту и потребовали провести расследование случившегося. В Кремле инцидент в Черном море расценили как сознательную провокацию.

«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако в Лондоне в ответ на это заявили, что эсминец Defender совершал мирный проход из Одессы в Батуми через территориальные воды Украины, к российской границе не приближался, и более того - никаких предупредительных выстрелов по Defender-у, якобы, тоже не было. По мнению британского минобороны, российский флот просто проводил учения неподалеку, о чем в Лондоне прекрасно знали. Таким образом никакого инцидента, якобы, не было вовсе.

«Корабль ВМС Великобритании совершил мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы полагаем, что россияне проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы», - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Великобритании

Слова британских военных подтвердили и в Пентагоне. По мнению представителя американского военного ведомства Джона Кирби, заявления о предупредительных выстрелах - всего лишь очередной пример российской пропаганды.

«Британия открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было. Это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего. Этого просто не было», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Однако в этой версии внезапно появилась неувязка. Сами же британцы опровергли слова своих официальных лиц. Телеканал ВВС выпустил репортаж с борта эсминца. На съемках британских журналистов видно - на эсминце включены антенны боевой информационной системы, что категорически не допускается понятием «мирного прохода».

Кроме того на первой же минуте репортажа корреспондент Джонатан Бил открытым текстом говорит - эсминец направлялся к берегам России и британские моряки прекрасно знали где начинаются российские территориальные воды. Они слышали предупреждения российских пограничников и понимали, что по ним может быть открыт огонь. Сразу после предупреждения российских пограничников они надели белые перчатки и маски - это защитная экипировка на случай пожара на корабле.

«Британский военный корабль в Черном море направляется к России. Когда мы подошли ближе к Крыму, обстановка накалилась. Defender намеревается зайти в воды, которые Россия считает своими. Выстрелы сделаны, но они далеко за пределами досягаемости», - рассказал журналист.

Почему на борту эсминца во время, якобы, обычного мирного прохода через Черное море, так вовремя оказались журналисты крупнейшего телеканала Великобритании ВВС, которые все снимали на видео?

Британская газета Daily Telegraph утверждает - все было спланировано на высшем уровне. Издание опубликовало статью, в которой со ссылкой на собственные источники пишет, что маршрут следования эсминца одобрил лично премьер-министр Борис Джонсон. После выхода статьи журналисты задали премьеру прямой вопрос. Однако он от ответа уклонился.

«Военное развертывание, конечно же, является делом Министерства обороны США, но если вам интересно мое мнение - было совершенно уместно пройти через международные воды. И, кстати, важно, что мы не признаем российскую аннексию Крыма», - заявил Джонсон.

Спросили у Джонсона и о том, почему Лондон утверждает, что российские пограничники не открывали предупредительный огонь. В ответ журналисты услышали лишь отговорку в духе «ох уж эти русские».

«Ну, вы знаете, они как медведь... Но я не ... Извините, не располагаю информацией», - сказад Джонсон.

Сбивчивые отговорки Бориса Джонсона, равно как и британского военного ведомства и их американских коллег, в Минобороны России назвали «отрицанием очевидного». Бегство из российских территориальных вод после жесткого отпора, который Defender получил от России - явно не тот исход, на который рассчитывал Лондон.

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил. Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби отрицать очевидное, называя все «дезинформацией». Эсминец Defender в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского Флота», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

И вот главный вопрос: зачем Лондону понадобилась вся эта провокация? Эксперты утверждают - нас пытались вынудить применить силу, чтобы потом долго рассуждать о том, что на Западе любят называть «российской агрессией». Момент тоже выбран не случайно - уже завтра в Черном море стартуют крупнейшие с 1997 года учения НАТО Sea Breeze. В них примут участие около 30-ти военных кораблей альянса.

«Цель - подставить Россию, чтобы вызвать очередную порцию санкций. Во-вторых - цель это подготовить фон для готовящихся учений Sea Breeze, которые уже начинаются. Чтобы создать провокационный фон, чтобы мир тыкал пальцем в Россию - видите, корабль шел в соответствии с международными морскими правилами», - отметил военный эксперт Виктор Баранец.

По информации российских журналистов, после провокации в Черном море в Министерстве обороны России приняли решение создать новый - более жесткий - регламент действий авиации в отношении иностранных кораблей, нарушивших российскую госграницу. В частности - может быть пересмотрен набор вооружения, которое должно применяться по кораблям-нарушителям.

Бомбы мы уже перед носом корабля, вторгшегося в территориальные воды России, сбрасывать не будем. Теперь приказано стрелять управляемыми реактивными снарядами. Они оставляют за собой более зримый черный хвост, который только слепой не заметит, ну и взрывы у них на поверхности получаются гораздо более эффективными», - отметил Баранец.

Количество провокаций у границ России неуклонно растет. Каждую неделю десятки самолетов и кораблей НАТО подходят вплотную к нашим рубежам. Надеяться на то, что альянс внезапно одумается - не приходится. В подтверждение этому новость, которая пришла накануне - ракетный эсминец США Ross вошел в Черное море для участия в учениях НАТО. Силы Минобороны России следят за действиями американского военного корабля.