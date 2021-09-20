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«Направил на меня оружие»: нейтрализовавший пермского стрелка сотрудник ДПС рассказал о перестрелке

Ян Брацкий
14:22 20.09.2021
Подозреваемый открыл стрельбу по сотруднику полиции, но промахнулся, в ответ инспектор ДПС применил табельное оружие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС), обезвредивший пермского стрелка, рассказал «Звезде» о случившемся. По словам младшего лейтенанта Константина Калинина, о трагедии в университете он узнал от очевидца, который подбежал к нему в момент оформления ДТП.

«Мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из здания выбегают люди и услышали звуки выстрелов. Напарник организовал эвакуацию, а я побежал к главному входу», - рассказал Калинин.

Долго искать стрелка не пришлось, добавил инспектор. Вооруженный молодой человек вышел прямо на него.

«Я потребовал от него бросить оружие, но он направил его на меня и выстрелил. После этого я применил огнестрельное оружие в ответ. Молодой человек упал, я подбежал и зафиксировал его. Убрав ружье, патроны и нож, я начал оказывать ему первую медицинскую помощь», - добавил младший лейтенант.

По данным Следственного комитета, молодой человек, который может быть студентом вуза, открыл стрельбу по учащимся. В результате погибли восемь человек, 24 пострадали. В данную минуту им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Позже в Росгвардии заявили, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством. В Кремле призвали правоохранительные органы тщательно проанализировать произошедшее и дать свою оценку случившемуся.

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