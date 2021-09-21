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«Угрожал, что найдет и пристрелит»: новые детали биографии пермского стрелка

Иван Линдеманн
Станислав Иващенко
20:03 21.09.2021
Тимур Бекмансуров проживал в спальном районе Перми вместе с родителями. Об их семье практически ничего не знают соседи. Мало что говорят о самом Тимуре его сверстники во дворе и школе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Семеро пострадавших во время стрельбы в пермском университете спецбортом МЧС доставлены в Москву. Лечение их продолжится в ведущих столичных клиниках, в том числе в госпитале Бурденко и центре хирургии имени Вишневского. Еще 13 раненых остаются в больницах Перми, их состояние стабильное. Сам нападавший - тоже в клинике, его охраняют 18 полицейских. В городе сегодня день траура по погибшим - это шесть человек, пятеро из которых студенты. Выясняются и новые детали преступления.

От картечи трескается лобовое стекло автомобиля, его водитель проезжал мимо человека с дробовиком. И именно этот выстрел был первым. Уже после него Тимур Бекмансуров заходит в ворота университета.

Внутри восьмого корпуса первокурсник методично расстреливал всех, кто попадался на пути. Пострадали больше двадцати человек, шестеро погибли, большинство студенты.

«Уже больше суток на территории ПГУ работают криминалисты. По периметру студенческого городка не прекращается дежурство полиции. Подойти к забору можно только оттуда, где организован мемориал памяти погибшим при стрельбе. Свечи, игрушки и цветы приносят выпускники прошлых лет, нынешние студенты и преподаватели», - рассказал корреспондент Станислав Иващенко.

Преподаватель Светлана Куракина собиралась прийти раньше расписания занятий, но по стечению обстоятельств опоздала. О стрельбе ее предупредили коллеги.

«Идти в аудиторию уже страшновато, если честно. Неожиданная такая трагедия отдает отпечаток», - поделилась преподаватель.

А вот второкурсница Анастасия Крюковка как раз пыталась предупредить педагогов и студентов об опасности. Она работает на университетском радио. Первая вышла в эфир. Но услышали не все.

«Радио было слышно не везде, потому что во многих корпусах оно просто отключено. Мы включали на полную мощность, но, к сожалению, кто-то не слышал», - рассказала она.

Преподаватель, аудиторию которой Бекмансуров выбрал первой, смогла уберечь  подопечных от гибели.

«Он пытался прорваться внутрь этой лекционной аудитории, стрелял в дверь, поэтому преподаватель, не растерявшись, блокировал эту дверь ремнем от чехла ноутбука. Ребята даже устроили баррикады», - заявила декан химического факультета Ирина Машевская.

Спорную стойкость к стрессовым ситуациям проявил другой преподаватель. Профессор не стал прерывать занятия, когда началась стрельба, и продолжил читать лекцию.

Тимур Бекмансуров проживал в спальном районе Перми вместе с родителями. Об их семье практически ничего не знают соседи. Мало что говорят о самом Тимуре его сверстники во дворе и школе.

Семья переехала в Пермь в 2019 году из Удмуртии. Там - о нем лишь положительные отзывы. В Перми все сложилось наоборот. Над молодым человеком подшучивали в школе. Однажды он даже угрожал одноклассникам, но его слова не восприняли всерьез.

«Там на доске было написано то ли про него, то ли про его класс. Он пошел с ними разбираться, завязался у них конфликт, который впоследствии перешел в драку. Их разняли, но Тимура на тот момент уже избили, и он угрожал, что он найдет их и пристрелит», - рассказал ученик школы, в которой учился Бекмансуров.

Тимур Бекмансуров пришел к врачам за справкой на третий день после 18-летия - получить разрешение на оружие он явно очень спешил. Психиатр сначала сомневалась, но явных оснований отказать не было.

Полную картину случившегося помогут составить пострадавшие. С некоторыми следователи  позже пообщаются уже в Москве.

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