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Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» заступившемуся за девушек в московском метро

Алексей Курильченко
16:27 11.10.2021
Роман Ковалев серьезно пострадал, защищая женщин от трех граждан, которые впоследствии были задержаны полицией.
Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» заступившемуся за девушек в московском метро
© Фото: СК РФ
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, который подвергся нападению со стороны трех мужчин, угрожавшим находившимся в вагоне метро женщинам. Церемония награждения прошла в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, где проходил лечение пострадавший.

«От всей души вручаю Вам награду. Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин», -  заявил Бастрыкин.

Инцидент произошел на «синей» ветке московского метро 4 октября. Трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Им сделала замечание стоявшая рядом девушка, в адрес которой посыпались оскорбления. В этот момент и вступился Роман - словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мужчину жестоко избили. Позже агрессоров задержали.

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