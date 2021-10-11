Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» заступившемуся за девушек в московском метро

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалеву, который подвергся нападению со стороны трех мужчин, угрожавшим находившимся в вагоне метро женщинам. Церемония награждения прошла в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, где проходил лечение пострадавший.

«От всей души вручаю Вам награду. Хочу отметить, что благодаря Вам и Вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин», - заявил Бастрыкин.

Инцидент произошел на «синей» ветке московского метро 4 октября. Трое мужчин вызывающе вели себя в вагоне: громко разговаривали и ругались матом. Им сделала замечание стоявшая рядом девушка, в адрес которой посыпались оскорбления. В этот момент и вступился Роман - словесная перепалка переросла в драку, в результате которой мужчину жестоко избили. Позже агрессоров задержали.