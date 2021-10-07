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«Могли бы ударить ее»: девушка вступившегося за пассажирку метро высказалась о произошедшем

Анна Назайкина
12:02 07.10.2021
Молодой человек ранее рассказал, что ему предстоит операция - ему будут вправлять нос.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: UNEWS.PRO, VK
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Девушка жестоко избитого в метро москвича Романа Ковалева поделилась воспоминаниями о злополучном вечере, когда произошла драка. Анна Ульфан рассказала, что, когда произошел инцидент, она находилась на работе.

«Он мне написал. Я была в шоке. Причем в первый момент я не поняла сначала, что произошло. Я сразу же начала переживать. Он рассказал, что ждет скорую. Потом поехали в больницу, я приехала к нему. Он мне рассказал, как и что было», - сказала она.

Также, отметила девушка, Ковалев является абсолютно неконфликтным человеком. По ее словам, он никогда не был инициатором каких-то потасовок.

«Если нападать не начнут, то он никогда первый в какую-то драку не полезет, конфликт первым он на себя не возьмет. Он за меня заступался не раз, но до драки дело не доходило. Он очень спокойный, очень добрый. Людям помогает постоянно», - заявила Ульфан.

Москвичка добавила, что, если бы Ковалев не вступился за девушку, злоумышленники «могли бы ударить ее».

В настоящий момент Анна сильно переживает за здоровье молодого человека, однако ее утешает мысль о том, что все сложилось не так страшно, как могло бы.

«Самое главное, что это закончилось вот так, что он живой. Могло бы закончиться все намного хуже. Сейчас вообще лучше не думать о том, что могло бы быть, потому что себя до такой степени можно накрутить. Я уже себя накрутила в один вечер, у меня истерика была», - поделилась девушка.

Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции.

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