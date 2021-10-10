Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Избитому в московском метро «собрали» нос

Ян Брацкий
14:38 10.10.2021
Молодому человеку предстоит еще ряд медицинских процедур и длительная реабилитация.
Избитому в московском метро «собрали» нос
© Фото: _kova1ev, instagram
Читайте нас на:

Жестоко избитый в вагоне метро Роман Ковалев идет на поправку. Молодой человек опубликовал свою фотографию в Instagram и поблагодарил подписчиков за поддержку.

На снимке Роман выглядит намного лучше, чем при поступлении в стационар. Травмированный глаз открылся, сломанный нос удалось вправить, отеки постепенно спадают.

«Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать. Спасибо всем и каждому лично за поддержку и теплые слова», - написал Роман на своей странице в социальной сети.

Резонансный инцидент произошел четвертого октября на Арбатско-Покровской линии в одном из вагонов метро. Трое уроженцев Дагестана ногами избили молодого человека за то, что он вступился за девушку. Предполагаемые виновники попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции, сейчас все трое под арестом.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жестоко избившие человека в московском метро являются подонками. По словам представителя Кремля, когда речь идет о таких безнравственных поступках, не имеет значения, какой национальности злоумышленники. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.