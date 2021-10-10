Избитому в московском метро «собрали» нос

Жестоко избитый в вагоне метро Роман Ковалев идет на поправку. Молодой человек опубликовал свою фотографию в Instagram и поблагодарил подписчиков за поддержку.

На снимке Роман выглядит намного лучше, чем при поступлении в стационар. Травмированный глаз открылся, сломанный нос удалось вправить, отеки постепенно спадают.

«Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать. Спасибо всем и каждому лично за поддержку и теплые слова», - написал Роман на своей странице в социальной сети.

Резонансный инцидент произошел четвертого октября на Арбатско-Покровской линии в одном из вагонов метро. Трое уроженцев Дагестана ногами избили молодого человека за то, что он вступился за девушку. Предполагаемые виновники попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции, сейчас все трое под арестом.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жестоко избившие человека в московском метро являются подонками. По словам представителя Кремля, когда речь идет о таких безнравственных поступках, не имеет значения, какой национальности злоумышленники.